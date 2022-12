Jean-Luc Reichmann fête Noël avec les élèves de la «Star Academy» sur TF1! Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas… ou si peu ! Pour le réveillon, l’animateur est de retour en prime sur TF 1. TF1

Par Lenny Verhelle

Après avoir reçu l’an dernier Mimie Mathy, Soprano ou McFly et Carlito, « Les 12 coups de Noël » refait le plein de stars pour le réveillon du 24 décembre. Toujours animé par Jean-Luc Reichmann, le célèbre jeu de midi fera cette fois sonner les grelots avec la comédienne Michèle Bernier, l’humoriste Florent Peyre, le chanteur Tayc, la cheffe Hélène Darroze et les champions de l’émission, parmi lesquels Bruno le millionnaire, Timothée l’agriculteur, Blandine l’hôtesse de l’air, la survivante de deux tentatives d’homicide Sylvie, Stéphane de la Haute-Marne et le phénoménal Xavier, de Savoie. Ensemble, ils tenteront de faire gonfler le plus possible une cagnotte au profit des Restos du cœur. Objectif : offrir minimum 100000 repas aux plus démunis. de videos La Star Ac’ chante Noël Pour égayer la soirée, d’anciens candidats de la « Star Academy » nouvelle génération se donneront également en spectacle. Gros succès d’audience de ces dernières semaines sur TF1, la relance du programme qui a vu naître Jenifer, Nolwenn Leroy ou Grégory Lemarchal a sacré la jeune Anisha, qui a remporté un contrat avec la maison de disques Sony, ainsi qu’un chèque de 100000 euros. « Avec cette victoire, la musique va prendre beaucoup de place dans ma vie », nous a confié l’artiste malgache, qui n’envisageait pas de faire carrière sur scène avant de conquérir le cœur des téléspectateurs à 57 % des votes. « J’aime écrire, composer… mais avant Star Academy, j’imaginais plutôt devenir manageuse de talents, tapie dans l’ombre, à Madagascar. En tant qu’introvertie, ça me ressemblait plus que d’être en pleine lumière ! »

Lire aussi «J’ai un genou en moins»: Jean-Luc Reichmann chute lourdement sur le plateau des «12 Coups de midi» spécial Noël (vidéo) En attendant son premier album, elle a posé sa voix sur un disque spécial fêtes de fin d’année, où les douze autres élèves du château de Dammarie-les-Lys revisitent aussi des morceaux de Noël, tels que « Douce nuit », interprété par Paola ; « Last Christmas », par Stan, Chris et Cenzeo ; « All I want for Christmas », par Tiana, Léa et Cenzo ; ou « Noël ensemble », chanté par toute la promo.

Anisha, quant à elle, y reprend « Hallelujah », titre qui lui a porté chance ce 26 novembre, lors de la finale de la « Star Ac’». « C’était une formidable façon pour moi de clôturer cette aventure », nous avoue la chanteuse. « Ça m’a permis de dire merci. Merci, la vie, pour ce beau cadeau ! Et surtout, merci aux personnes qui ont cru en moi, plus que moi j’ai cru en moi. »