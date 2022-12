Le calvaire des passagers de ce vol qui devait décoller pour Londres: «Nous sommes restés cloués au sol pendant plus de cinq heures car le moteur avait gelé» (photo)

Aine O’Brien, une géochimiste britannique de 32 ans, a raconté le calvaire qu’elle a vécu lors de son dernier vol depuis Glasgow, pour se rendre à Londres, avec la compagnie aérienne British Airways. La pauvre trentenaire est restée bloquée plusieurs heures dans l’appareil, dans le froid, car le moteur avait gelé. Aine explique dans les colonnes du Mirror qu’elle et les autres passagers sont restés coincés dans l’avion pendant cinq heures, car le moteur de ce dernier a gelé à cause du froid. Une situation compliquée pour les passagers, qui se sont retrouvés en manque de provisions et dont les parents commençaient à avoir des difficultés à divertir leurs enfants, alors que l’avion était cloué au sol sous des températures glaciales.

Les faits se sont déroulés le 14 décembre dernier. Aine a décidé de prendre l’avion pour se rendre au mariage de son amie, car son train avait été annulé à cause des grèves. Mais malheureusement pour elle, rien ne s’est passé comme prévu puisque son avion est resté bloqué sur le tarmac pendant près de six heures. « Mardi soir, nous nous sommes enregistrés et avons même acheté du whisky pour nos amis au départ, pour que ce vol soit annulé environ une heure avant l’embarquement. Le bureau BA nous a alors renvoyés vers le vol de 7 heures du matin vers Gatwick, mais une fois que nous sommes montés dans l’avion à l’aéroport de Glasgow, il y a eu toute une série de problèmes », témoigne la jeune femme.

Les passagers ont rapidement été avertis que l’avion était cloué au sol à cause du gel au niveau du moteur. La machine habituellement utilisée pour dégeler le moteur était également congelée...

L’équipage a alors tenté d’utiliser un petit pistolet thermique pour faire fondre la glace, mais en vain. « Au bout d’une heure, ils nous on dit que les pales du moteur étaient gelées et que le dégivreur était gelé aussi. Après quatre ou cinq heures, le dégivreur était prêt et ils ont dégivré le moteur. Mais une fois que cela était fait, les ailes avaient aussi gelé car cela fasait plusieurs heures que nous étions assis dans l’avion », ajoute Aine. Aine explique que même le personnel de cabine ignorait quand l’avion pourrait décoller. « L’équipage a essayé d’obtenir des informations mais ils n’ont pas pu les obtenir », explique la Britannique. En plus de cela, elle ajoute qu’il y avait peu d’offre de nourriture dans l’avion, alors que des gens étaient à l’aéroport depuis cinq heures du matin. Dans la troisième heure d’attente, le personnel a fini par distribuer du thé et du café, alors que les gens peinaient à divertir leurs enfants.