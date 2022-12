«Un Noël enchanté à Disneyland»: les princesses, reines de Disneyland Ce 24 décembre, RTL-TVI propose de voyager jusqu’à Disneyland Paris avec Sandrine Corman. Disneyland Paris

Les temps changent, et les princesses de Disney avec eux ! A une époque où le prince charmant embrassant la Belle au bois dormant est accusé d’être un prédateur sexuel, il vaut mieux. A sa naissance en 1937, Blanche-Neige correspondait à l’image idéale de la femme telle que l’imaginait Walt Disney et à peu près tous les hommes sur la planète. Une petite chose fragile et naïve, qui ne voit pas le mal et croque ingénument la pomme, avant d’être sauvée par un baiser.

Mais depuis 1989 et Ariel, qui n’en fait qu’à sa tête dans « La petite sirène », les choses ont commencé à bouger ! Suivra Belle, qui prend son destin en main pour épouser la Bête, puis Pocahontas, qui refuse le guerrier que son père veut lui imposer et trace la voie aux princesses guerrières Mulan, Merida (« Rebelle »), Vaiana, ouvertes à la diversité ethnique.

Une chose ne change pas cependant : à Disneyland Paris, où nous emmène RTL-TVI ce soir, les princesses, réunies notamment dans la parade, restent les personnages les plus adorés des petites (et moins petites) filles.

