David Antoine présente «Le grand bêtisier des vacances»: «Cette année, je ne fêterai pas Noël»

On vous retrouve aux commandes de l’incontournable bêtisier de Noël, sur RTL-TVI. Une habitude pour vous…

C’est vrai que j’en ai déjà présenté quelques-uns. Ici, c’était la première fois que je coanimais avec Ludovic Daxhelet… et on s’est vraiment bien marrés ! Il faut savoir que Ludo avait une côte fêlée, au moment du tournage. Dès qu’il rigolait, ça engendrait des petites complications pour lui. Malheureusement, je le voyais un peu souffrir. Mais ça me faisait rire.