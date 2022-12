«30 ans d’humour avec les frères Taloche»: les humoristes terminent leur série rétrospective sur la Une

Avec cette cinquième émission, les frères Taloche terminent leur série rétrospective célébrant leurs trente ans de carrière. Un moment de pur régal qui nous aura permis de revoir quelques-uns de leurs sketchs les plus célèbres, nous aura révélé les secrets de fabrication de certains, comme « J’ai encore rêvé d’elle », et nous aura montré leurs sources d’inspiration (aujourd’hui, le cirque), le tout sous la houlette d’Alex Vizorek et avec des portraits au vitriol dus à Jérôme de Warzée (plus un invité, aujourd’hui le magicien et humoriste Eric Antoine).

Des moments à bien sûr revoir sur Auvio. Et pour ceux qui ne sont toujours pas rassasiés, Vincent et Bruno continuent leur tournée avec le spectacle « Mise à jour », à Mouscron le 24 janvier, à Ath le 4 février, à Nivelles le 2 juin, à Namur le 4 juin, à Bruxelles le 8 juin et sur leurs terres liégeoises le 9 juin… (Infos : Taloche.com)