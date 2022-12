La femme d’Ivan, âgée de 42 ans, a failli perdre la vie à cause d’un mauvais diagnostic aux urgences de Malle: «Ils l’ont laissée à l’arrière, alors qu’elle mourait de douleur»

An Celis, 42 ans, de Sint-Antonius, en Flandre, a bien failli être la victime d’une erreur médicale. C’est en octobre dernier que la quadragénaire s’est rendue aux urgences avec un mal de tête sévère. Trois heures plus tard, elle ressortait de la clinique avec des antalgiques et des antibiotiques pour une infection urinaire. Mais il n’y a eu aucune amélioration de son état de santé et deux jours plus tard, son mari, très inquiet l’a emmenée aux urgences d’un autre hôpital, à Edegem. C’est là qu’on a diagnostiqué à An une hémorragie cérébrale. Elle a dû être opérée immédiatement et cela lui a sauvé la vie de justesse, indiquent nos confrères du Belang van Limburg. Son mari, Ivan Sebreghts, déplore le fait que le mauvais diagnostic ait été posé aux urgences de Malle. « Ma femme aurait pu être morte », confie-t-il à nos confrères.

C’est après avoir vu sa femme convulser et dans un état très inquiétant qu’Ivan avait décidé d’appeler l’ambulance. À l’hôpital, quand ils lui ont diagnostiqué une infection urinaire, Ivan ne voulait pas y croire. « J’ai demandé deux fois aux médecins si on pouvait perdre connaissance à cause d’une infection urinaire. Selon le médecin, c’était possible », explique le quadragénaire. « À 11h30, nous sommes rentrés chez nous avec une ordonnance d’antalgiques et d’antibiotiques. Je devais tenir ma femme, car elle pouvait à peine marcher. J’ai même dû la mettre contre le mur pendant un moment quand j’ouvrais la porte », témoigne Ivan. « Et le docteur a vu tout cela. La seule chose que nous avons entendue au comptoir, c’est que ma femme ne devait pas oublier sa carte d’identité », ajoute-t-il.

Mais l’état d’An était de plus en plus inquiétant. « Le soir, j’ai rappelé les urgences vers 20h10 pour demander s’il était normal que ma femme ne puisse toujours pas se lever et ait même des pertes de mémoire. On m’a dit que le médecin qui l’avait soignée venait de rentrer chez lui, qu’ils ne pouvaient rien dire de médical au téléphone et que nous pouvions toujours revenir en cas de doute », explique encore Ivan.

« Dix minutes plus tard, elle était sous le scanner » Le lendemain, ça n’allait pas mieux pour An. « Elle a à peine mangé, juste une cuillerée de yaourt pour son antibiotique. Nous espérions que les choses iraient mieux, mais le dimanche après-midi, le mal de tête était insupportable. Elle ne voulait pas retourner aux urgences de Malle », explique Ivan. « À Edegem, nous avons immédiatement été pris en charge par une femme médecin urgentiste qui a commencé à poser des questions très pertinentes. Par exemple, elle voulait savoir si le mal de tête avait frappé comme un marteau le vendredi matin. ‘Comme un marteau’, a répondu ma femme ». Dix minutes plus tard, An était sous le scanner. Ils ont alors directement observé l’hémorragie cérébrale. « Dimanche soir de 19h15 à 22h, ma femme a subi une opération au cerveau, où une écoutille a été faite dans son crâne et ils ont mis une pince. Une telle chirurgie du cerveau est toujours risquée. L’adieu était très émouvant », témoigne Ivan. « Le neurochirurgien m’a appelé personnellement ce soir-là pour me dire que l’opération avait réussi à 100 %. An est toujours en soins intensifs. Je suis le seul à avoir droit à une heure par jour, mais vu les circonstances, elle se porte bien », explique Ivan.