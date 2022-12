Louis van Gaal met les choses au clair: «Je n’ai pas flirté avec les Diables rouges»

Louis van Gaal a parfois tendance à faire entendre le son de sa voix là où ne l’attend pas. À l’occasion d’une action de charité organisée par une radio néerlandaise, l’ancien sélectionneur Oranje a pris son téléphone pour verser un don de… 1.000 euros pour une association en faveur de l’enfance défavorisée (« C’est une cause fantastique » a-t-il justifié)… et a pris le temps de satisfaire la curiosité de l’animateur pour évoquer ses projets d’avenir.

Quand le DJ de 3FM a évoqué le Portugal (où le Néerlandais a sa résidence quand il n’est pas aux Pays-Bas), qui n’a plus d’entraîneur national suite au départ de Fernando Santos, Louis van Gaal y a répondu à sa manière très particulière. « Je suis à nouveau pensionné », a-t-il précisé, comme il l’avait déjà indiqué après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde. « Mais si on m’appelle, je suis prêt à écouter. Je ne peux rien ajouter d’autre à cela. »

Pour autant, il nie toute volonté de faire un appel du pied du côté de la Fédération portugaise (FPF), pas plus qu’il n’a cherché à se mettre sur les rangs pour la succession de Roberto Martinez à la tête des Diables. « On m’a juste posé des questions en conférence de presse et je ne pouvais faire autre chose que d’y répondre (NDLR : avec un énorme sourire sur le visage). Je n’ai pas flirté avec les Diables… et je ne suis pas en train de flirter avec le Portugal. »

À 71 ans, il peut se permettre de n’être candidat à rien et d’être ouvert à tout. Comme son compatriote Dick Advocaat, qui ne cesse d’annoncer sa retraite et a déjà rebondi entre-temps à Utrecht, Feyenoord et maintenant ADO La Haye…