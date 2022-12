Le plan stratégique 2023-2025 d’in BW approuvé: l’approche d’une transition multi-dimensionnelle

Ce plan, intitulé « La transition gagnante » et approuvé mercredi, s’articule autour de trois objectifs stratégiques. « Cette transition ne pourra réussir que si elle est multi-dimensionnelle », déclare Christophe Dister, le président de l’in BW. « D’où le choix de nos trois objectifs stratégiques : notre transition sera à la fois territoriale, durable et numérique. »

Les trois objectifs Le premier d’entre eux consiste à « être un acteur structurant du territoire » : in BW souhaite accentuer les synergies entre acteurs locaux ainsi que la mise à disposition de son savoir-faire et de son expertise à ses actionnaires afin d’exécuter des projets cohérents favorisant le développement et l’attractivité du Brabant wallon. L’in BW souhaite aussi accentuer l’intercommunalité du territoire en menant des projets pluri-communaux et en proposant de nouveaux services aux communes répondant à la transition, aux besoins de terrain et permettant de réaliser des économies d’échelle.

Le deuxième objectif stratégique consiste à « être un acteur de la transition durable » : depuis toujours, in BW a à cœur d’intégrer les préoccupations environnementales dans l’exercice de ses métiers. Aujourd’hui, celles-ci occupent une place de plus en plus centrale dans notre société. L’in BW veut dès lors aller plus loin et se positionnercomme un acteur majeur de la transition durable du Brabant wallon en veillant, notamment, à la gestion durable des ressources naturelles. Développement durable et économie circulaire sont des maîtres-mots de ses actions.

Et enfin, le troisième objectif consiste à « être une intercommunale performante » : pour poursuivre sa stratégie, in BW se doit d’être une intercommunale efficiente, ce qui passe par être un employeur attractif et veiller au bien-être des collaborateurs. « Afin d’améliorer nos performances, nous veillerons également à réaliser notre propre transition digitale, mais aussi à assurer notre stabilité financière et à renforcer notre culture de gestion des risques. Enfin, nous optimaliserons notre communication, contribuant à notre image de marque et à notre notoriété », souligne l’intercommunale.