La FWB exigera désormais un extrait de casier judiciaire pour travailler avec des mineurs

Il vise également à assurer un contrôle accru des documents comptables pour assurer une gestion saine de l’argent public, en renforçant la formation des responsables d’ASBL en matière de gestion et de comptabilité; en consacrant le principe de double signature ou encore en accroissant la transparence.

«Cette réforme est importante, tant pour les jeunes que pour la crédibilité et la reconnaissance du travail de qualité que mène le secteur de la jeunesse au quotidien. La bonne gestion des deniers publics et la protection de l’intégrité physique et morale des enfants sont des priorités. Nous serons bien entendu attentifs à la souplesse nécessaire lors de la mise en œuvre de celle-ci», a commenté jeudi, dans un communiqué, la ministre en charge du secteur en FWB, Valérie Glatigny.