«La vie peut basculer si vite»: en deuil, Inès Vandamme («Danse avec les stars») annonce la perte d’un être cher (photo)

Inès Vandamme a tenu à lui rendre hommage : « Il n’a jamais loupé un seul de mes concours de danse, il m’a vu danser sur chaque spectacle que j’ai pu faire, il a été présent sur toutes les tournées d’artistes auxquelles j’ai eu la chance de participer, il adorait ‘DALS’, il est venu me voir à chaque saison (même très malade comme sur cette photo), il voulait à chaque fois connaître mes dates de présentation de la FDJ pour ne rien louper. »

Inès Vandamme, danseuse emblématique de « Danse avec les stars », a annoncé une triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle vient de perdre son oncle, qui se battait contre un cancer des poumons. « Mon oncle nous a quitté dimanche dernier après s’être battu pendant un an et demi comme un lion », écrit-elle.

« Lorsque j’étais petite, à l’école maternelle, les cadeaux de fête des pères étaient pour lui, pour tonton Malick. Même sans père, j’avais la chance de fêter la fête des pères grâce à lui. C’est sans aucun doute l’Homme qui m’a fait le plus rire ! Ces souvenirs sont si précieux… Je continuerai à rire en pensant à toi, à poser les questions les plus absurdes en pensant à toi, à faire les mêmes blagues 100 fois en pensant à toi, à avancer dans la vie en pensant à toi ! Tu me manques déjà mais je sais que tu es près de moi », conclut-elle, avant de rappeler à ses abonnés de « profiter de ceux que vous aimez » : « La vie peut basculer si vite. »