Ses chats allument la gazinière et mettent le feu à son appartement ce jeudi matin à Couillet

Ce 22 décembre vers 6h30 du matin, les pompiers de Marcinelle sont intervenus à Couillet sous les ordres du lieutenant Malanion et du sergent Joris. Un important dégagement de fumée venait d’un appartement au second étage d’un bâtiment sur la place Communale.

Les habitants n’étaient pas sur place au moment des faits. Selon nos informations, ils étaient absents et un voisin s’occupait de nourrir les chats. Étonnamment, l’hypothèse la plus probable serait que des objets se trouvaient sur la gazinière et que l’un des chats ait allumé celle-ci.