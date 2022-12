Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est vers 7h, ce jeudi matin, que Dimitri Lecomte, vice-président provincial, avait donné rendez-vous à ses comparses du SLFP Police devant les bureaux situés sur l’Avenue de Maire. Le but était de montrer le désaccord avec la Vivaldi.

Après un petit briefing conclu par des applaudissements, le groupe de syndicats s’est rendu quelques hectomètres plus loin où débutaient les grandes manœuvres. Ainsi des contrôles préventifs ont été menés par quelques policiers arrêtant les voitures au compte-gouttes et en ralentissant la circulation. Les personnes contrôlées se sont montrées réceptives et ont pour certaines témoigné leur soutien envers les forces de police. « On est dans la même galère », précise une dame, à son volant, infirmière de profession. Les mots d’encouragement et de soutien ne manquaient pas…