«Ça m’a ému»: l’astronaute Raphaël Liégeois rencontre pour la première fois ses deux compères, Frank De Winne et Dirk Frimout

Le pionnier, Dirk Frimout, ne tarit pas d’éloges sur son plus jeune successeur. «Il me fait une très belle impression. Il est parfaitement bilingue et il a évidemment toutes les qualifications requises, sans quoi vous n’êtes pas choisi» par l’Agence spatiale européenne «parmi plus de 22.000 candidats», a-t-il souligné. Les cinq personnes qui ont survécu à l’écrémage sont toutes super. Elles satisfont à toutes les exigences.»