La gare de Charleroi bientôt à nouveau desservie par le métro: toutes les nouveautés sur le réseau TEC de Charleroi, à partir du 3 janvier

Suite au récent changement de nom de la gare, l'arrêt TEC sera désormais identifié sous celui de « Gare Centrale ». Par ailleurs, l'arrêt mis en place durant les travaux afin de permettre aux usagers de rejoindre plus facilement la gare de bus A sera officialisé et baptisé « Sambre ».

Le réseau à nouveau bouclé

Après un an et demi de travaux à la gare de Charleroi limitant la circulation du métro carolo aux stations de Tirou et de Villette, celui-ci pourra à nouveau desservir ce lieu intermodal. C'est ainsi que la ligne M1 qui avait été supprimée (et dont les fréquences avaient alors été injectées sur la ligne M2), sera à nouveau fonctionnelle.