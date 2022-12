Le Feelgood festival à Aywaille fait peau neuve et change d’implantation: Mpokora en tête d’affiche de cette 8ème édition

Pour cette nouvelle édition du Feelgood festival, les organisateurs ont décidé de changer le lieu d’implantation afin d’encore mieux accueillir les festivaliers, de renforcer les capacités de parking et surtout de se rapprocher des commerçants locaux. C’est dans le prolongement du parc communal d’Aywaille, à proximité du complexe sportif et de la piscine (rue de la Heid) que le festival se déroulera. MPokora en tête d’affiche Si à ce jour, le line-up n’est pas encore dévoilé à 100 %, parmi les têtes d’affiche, on peut déjà citer : Kid noize, Mpokora et totalement80 avec plus de 15 artistes de la tournée. La billetterie ouvrira ses portes dès ce vendredi 23 décembre 2022 (www.feelgood-festival.be). Voilà de quoi faire un joli cadeau sous le sapin de Noël.

Concrètement, le Feelgood se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2023 à Aywaille, dans le prolongement du parc communal et du complexe sportif à proximité de la piscine (rue de la Heid). « Ce nouvel emplacement permet d’accueillir plus de 20.000 personnes contre 10.000 personnes l’an passé. Ce nouveau lieu permet aussi de disposer de plus de places de parking à proximité du site, facilitant ainsi l’accès de ce dernier », indiquent les organisateurs.

« Le changement de lieu et de dates du Feelgood repose sur une réflexion mûrement menée. La révision des rythmes scolaires nous a invités à revoir les dates du festival pour mieux correspondre aux attentes des festivaliers et nous souhaitions trouver un site plus proche des commerçants d’Aywaille afin de faire vivre ces derniers et contribuer à la vie économique de la région. Le Feelgood a toujours eu pour ambition de mettre en lumière des artistes tant locaux qu’internationaux et de privilégier, autant que possible, des collaborations et des partenariats avec des entreprises locales, liégeoises et belges », soulignent les organisateurs du Feelgood.

Dès ce jeudi 22 décembre 2022, le nouveau site internet du festival sera mis en ligne. Les futurs festivaliers pourront par conséquent avoir accès à la billetterie et réserver leur place dès à présent. Concernant les tarifs, ces derniers n’ont pas changé par rapport à l’édition 2022.