«C’est écrit»: Angel Di Maria avait prédit le scénario de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France avant la rencontre (photo)

Angel Di Maria savait ce qui allait se passer. La veille de la finale de la Coupe du monde remportée, aux tirs au but, par l’Argentine contre la France, le joueur de la Juventus savait que l’Argentine serait championne du monde. Et il savait également qu’il allait marquer, comme le prouvent les messages qu’il a échangés avec sa femme, qui ont ensuite fuité sur les réseaux sociaux.

« Je vais être champion mon amour. C’est écrit. Je vais marquer un but. Parce que c’est écrit comme Maracana et Wembley », a-t-il écrit en référence à son goal en finale de la Copa America contre le Brésil au stade Maracana, et celui lors de la Finalissima à Wembley contre l’Italie. « Allez profiter demain car nous allons être champions. Parce que les 26 d’entre nous qui sont ici et leur famille le méritent ». Et il ne s’était pas trompé…