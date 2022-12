Après 40 années passées chez Classic 21, Marc Ysaye rejoint Bel RTL: «C’est un nouveau challenge et un nouveau défi pour moi»

Marc Ysaye, figure emblématique du monde de la radio et particulièrement de Classic 21, vous accompagnera très bientôt sur les ondes de Bel RTL. Après 40 ans de carrière à la RTBF, l’animateur et musicien émérite amènera sa touche classic rock à la grille de programmation de la radio de vos meilleurs moments, vient d’annoncer RTL dans un communiqué.

« Je suis très heureux d’intégrer l’équipe de Bel RTL. C’est un nouveau challenge et un nouveau défi pour moi. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même. Et surtout, je continuerai à tout faire avec le plus grand sérieux, sans me prendre au sérieux », confie-t-il à RTL.