Deux mois après la fin de sa carrière, Philippe Gilbert avoue que ça lui manque déjà: «Jamais, je ne pourrais me détacher du vélo»

Deux mois après la fin de sa carrière, Philippe Gilbert continue de suivre tout ce qui se dit ou se passe autour du cyclisme. Pour lui, c’est une évidence puisque le cyclisme a été sa vie. « Ça fait deux bons mois que j’ai raccrochés et ça me manque déjà », explique-t-il au quotidien l’Equipe. « Je me rends compte que j’ai consacré une grande partie de ma vie au vélo. Et la voie qui s’ouvre aujourd’hui sera différente, mais jamais je ne pourrais me détacher du vélo. Je lis encore la presse spécialisée. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe ».

Même s’il ne regrette rien, Philippe Gilbert avoue que sa carrière n’a pas été facile : « J’ai profité jusqu’à la fin de ma carrière, justement pour ne jamais me dire que j’avais loupé des occasions. Je peux dire que j’ai tout exploré. Et puis, j’ai toujours pris des risques car j’aimais les défis. J’ai souvent été le seul à y croire. Je ne voulais pas avoir une carrière classique, être enfermé dans un registre et ne plus en sortir. Aujourd’hui, je peux être fier de ce parcours, car j’ai touché à tout sauf au classement général des grands Tours. J’estime que je n’ai pas assez de qualité pour y faire un résultat probant ».

Il égratigne la génération nouvelle

Très expérimenté, Philipe Gilbert connaît le monde du vélo comme sa poche. Et il ne fait pas de cadeau à la nouvelle génération… « Récemment, un jeune coureur m’a dit qu’il ne savait pas qui était Johan Museeuw. Là, ce n’est pourtant pas la préhistoire. Ça m’a choqué : comment est-ce même possible d’oser le dire ? Je trouve aussi dommage que la nouvelle génération se taise. J’ai parfois l’impression, à entendre Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, qu’ils ne comprennent pas les questions qu’on leur pose sur leur sport. S’exprimer ou revendiquer demande une connaissance de son sport, mais beaucoup ne l’ont malheureusement pas. À force, ce qui comptera le plus, ce sera le nombre de followers d’un coureur sur les réseaux sociaux et moins son palmarès ».

Des mots durs mais tout un symbole de la part du Liégeois…