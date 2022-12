Le commandant Olivier Lowagie quitte la zone de secours de Wallonie picarde

Depuis plusieurs mois, de vives tensions entre les pompiers et la hiérarchie rythment le quotidien de la zone de secours de Wallonie picarde.

Cette décision fait notamment suite aux attaques incessantes reçues par le commandant. Il faut dire que la situation est loin d’être au beau fixe au sein de la zone de secours. Des actions de sensibilisation et de grève se sont déroulées plus tôt dans l’année. Pour rappel, ces actions avaient eu lieu après qu’une conversation entre des officiers de la zone de secours, vieille de 2018 et pleine de propos injurieux, ait fait surface. À cela s’ajoutaient des conditions de travail difficile, un manque d’effectif, ainsi qu’un manque de reconnaissance de la hiérarchie.