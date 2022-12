Les habitants de cette rue devenue «invivable» n’en peuvent plus: la route abîmée provoque une horrible pollution sonore, «les dalles de béton font trembler nos maisons» (photo)

Goele Fonteyn, échevin des travaux publics et de la mobilité, comprend le ras-le-bol des habitants. « Les dalles de béton sont usées. Nous avons également des affaissements dus à la sécheresse. Lorsque les habitants nous en ont informés, le plan pluriannuel était déjà établi et les budgets avaient déjà été alloués », déplore-t-il.

« Peu de temps avant la course cycliste plus tôt cette année, nous avons rempli les joints transversaux avec de l’asphalte froid. Je n’étais pas content de cela moi-même, mais ça devait être fait parce que sinon la course ne pouvait pas avoir lieu. Nous allons maintenant à nouveau remplir les joints avec un matériau différent et plus durable. Il s’agit d’une solution temporaire », explique encore Goele Fonteyn. « La Hoogboomsteenweg est désormais ajoutée à la liste des grands travaux après 2025 », affirme l’échevin. Les résidents vont donc encore devoir prendre leur mal en patience…