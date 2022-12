L’in BW dévoile sa nouvelle tarification du prix de l’eau pour 2023: voici combien vous payerez en plus

Ce mercredi 21 décembre, le Conseil d’administration d’in BW a approuvé l’application d’une nouvelle tarification de l’eau à partir du 1er janvier 2023. Le Coût Vérité Distribution passera de 2,26 € à 2,47 € par m³ (pour une consommation située entre 31 et 5.000 m³ par an). L’impact de cette augmentation pour un ménage moyen de trois personnes qui consomme 100 m³ d’eau par an s’élèvera à environ 2 € / mois (23,40 € TVAC / an). Selon les dernières prévisions du bureau du plan, les prévisions d’inflation sont de 9,2 % en 2022 et de 5,3 % en 2023 soit près de 15 % en deux ans à peine.

Conséquences : les salaires ont fait l’objet de cinq sauts d’index en 2022 et deux autres sont prévus en 2023 ; le coût des matériaux, des produits de traitement de l’eau et de l’outillage nécessaire à nos activités a augmenté de manière significative ; les sous-traitants qui travaillent pour in BW ont fortement augmenté leur prix.

« Bien que notre facture énergétique sera multipliée par trois en 2023, nous avons décidé de ne pas répercuter cette augmentation dans notre nouveau tarif, car cela aurait eu un impact supplémentaire de 0,11 € / m³ d’eau », déclare l’in BW.

Trouver l’équilibre Comment dès lors rester à l’équilibre financier ? En réduisant temporairement ses investissements destinés à renouveler le réseau de production et de distribution d’eau potable. Le taux de remplacement passera de 1,2 % à 0,8 % par an, le temps que la situation énergétique se stabilise. Cette nouvelle tarification a été autorisée par le ministre de l’Économie le 7 décembre dernier. Pour rappel, le prix de l’eau est régulé en Wallonie. Il nécessite une autorisation ministérielle se basant sur une analyse approfondie des données financières et de la stratégie d’investissements du distributeur.