«J’ai l’intention d’abattre toutes les écoles, les hôpitaux et la police»: un jeune homme de 19 ans menace de commettre un énorme attentat en Belgique et prévient les médias par mail, il a été arrêté ce jeudi matin

C’est aux alentours de 2h44 ce jeudi matin qu’un e-mail étrange intitulé « mon dernier jour » a été envoyé à des dizaines de destinataires, issus, entre autres, des médias. Le jeune homme se présente dans ce mail et il y glisse même son nom et son adresse. « Aujourd’hui à 12 heures, je prévois de commettre le plus gros tir avec mon Browning Model 1922. J’ai l’intention d’abattre toutes les écoles, les hôpitaux et la police. Tout le monde est une cible. Je tuerai n’importe qui en vue. Notez mes mots, vous êtes tous ma cible. Des bombes artisanales sont également placées devant chaque école, hôpital et poste de police. Mon père m’aidera aussi à tuer autant de personnes que possible », écrit-il dans son e-mail.