Rayan et Ryan, deux jeunes Liégeois bien connus de la justice, provoquent un accident, prennent la fuite... puis insultent les policiers!

Ce mercredi soir peu avant 23h30, Rayan, 21 ans, quitte le domicile de son copain Ryan, 16 ans, rue des Cotillages à Liège en conduisant. Ce dernier accroche un véhicule en stationnement mais Rayan prend la fuite. Pas pour longtemps car la voiture endommagée s’immobilise.

La police est appelée sur place où se trouvent cinq ou six jeunes à proximité. Deux policières arrivent et contrôlent les deux occupants de la voiture qui sont nerveux, ne se laissent pas faire et insultent les policières. Ils insultent également d’autres policiers arrivés plus tard. Les deux jeunes, déjà connus de la justice liégeoise, ont été déférés ce jeudi matin au parquet de Liège. Ils feront l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège en janvier prochain pour rébelion, outrages, délit de fuite et recel car une des plaques de la voiture était volée..