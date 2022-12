«2022 en mieux»: finissez l’année en beauté avec Elodie de Sélys et Walid

A contre-courant de la morosité ambiante, Elodie de Sélys et Walid rembobinent les images de 2022 dans la bonne humeur.

Walid: Mais oui! Et c’est parce qu’on ne l’a pas assez montré. Quand on fait le bilan, on a tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Mais quand on se nourrit de positif, on voit des solutions partout! Le positif est inspirant et c’est ce que nous voulons donner comme message.

Elodie: On ne se voile pas la face sur la crise et le contexte compliqué, mais on a décidé de se focaliser sur ce qui a fonctionné et de proposer une soirée récréative. On a besoin de cela aussi. Et j’avoue qu’on s’est posé la question de savoir si notre démarche était décente.

Walid: Mais regardez, on ne porte plus de masque, on peut se réunir en famille pour les fêtes, on peut retourner dans des salles de spectacle, aller au concert, aller au resto sans restrictions. C’est un bonheur simple qu’on a tendance à oublier.

Elodie: La mobilisation citoyenne, c’est l’une des séquences de l’émission. On l’a vue en Belgique lors de l’accueil des Ukrainiens qui fuyaient la guerre. On l’a vue au Liban, où les hommes soutiennent la cause des femmes. Dans les situations compliquées, il y a toujours un élan humain, c’est encourageant.

Des artistes prendront part à cette émission. A quoi doit-on s’attendre?

Walid: Déjà, l’ambiance feutrée du Théâtre du Vaudeville donne une atmosphère positive. Loïc Nottet livrera une prestation magnifique. Mentissa vous bluffera. Les artistes nous feront partager des moments suspendus. BJ Scott rendra hommage à Arno.

Elodie: Et puis Jean-Luc Fonck et Jérôme de Warzée vont pimenter la soirée de leur humour, depuis le balcon, à la manière du Muppet Show. Des invités défileront autour de la table, les séquences seront ponctuées d’intermèdes musicaux.

Que regretterez-vous de 2022?

Walid: De ne pas avoir fait ça en 2021! (Rires.)

Elodie: Eden Hazard, et j’en pleure encore. (Rires.) Plus sérieusement, l’émission rendra hommage aux personnalités qui nous ont quittés, notamment Olivia Newton-John.

Walid: On en a plus que parlé, on a dansé en mode «Grease», vous verrez!

Qu’attendez-vous de 2023?

Walid: Que du positif!

Elodie: Moi, je me dis que si on n’attend rien, on ne peut qu’être positivement étonnés!

Walid: Oui, même s’il y a toujours des pierres sur notre chemin, il faut se dire: qu’est- ce que je fais avec ça?

Vous êtes du genre à voir toujours le verre à moitié plein?

Elodie: Je suis une positive cynique. J’essaie de trouver de l’ironie dans ce qui ne va pas. D’ailleurs, mes blagues ne passent pas toujours bien…

Et vous, Walid?