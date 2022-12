1.300.000 euros débloqués pour le développement du chemin de fer du Bocq

Le gouvernement wallon, à l’initiative de la Ministre du Tourisme Valérie De Bue, a validé une subvention de 1.300.000 euros pour le développement et la pérennisation du « Chemin de Fer du Bocq » (ligne 128).

Celle-ci relie Ciney à Yvoir et traverse ainsi, sur une longueur de 21 kilomètres, des entités et villages de trois communes namuroises (Ciney, Hamois, et Yvoir).