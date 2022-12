À cause des 800 tatouages qu’elle a sur le corps, Melissa a été refoulée de la fête de Noël à l’école de sa fille: «Les enseignants m’ont demandé de regarder le spectacle par la fenêtre de la classe»

La quadragénaire explique qu’elle se fait tatouer trois fois par semaine et qu’elle a en tout 800 tatouages sur tout son corps, y compris le visage. Mais si la mère de deux enfants assume son apparence hors du commun, tout le monde n’est pas prêt à l’accepter, notamment à l’école de sa fille. « Pas de fêtes de Noël et quand je vais à l’école de mon enfant, je ne suis pas invitée. Ils m’ont dit une fois d’aller dans le jardin derrière, pour regarder le spectacle par la fenêtre de la classe », témoigne Melissa.

Pour la fête de Noël, Melissa a donc dû envoyer son compagnon, Luke, à sa place. « Je me sens tellement envieuse car je ne peux pas aller à la fête de Noël », témoigne la mère de famille. Elle explique également avoir énormément de difficultés à trouver un emploi à cause de son apparence. « Je ne peux toujours pas travailler à cause de mes tatouages, je ne peux même pas aller dans les pubs chics ici à cause de ça. Ils disent que c’est offensant », témoigne encore Melissa.