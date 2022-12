«Vu à la télé»: coup d’œil dans le rétro de l’année télé

Armés de leur zappette, table du salon décorée, ils ont mis leurs tenues décontractées au placard pour endosser costumes et paillettes, et tous se font une joie de commenter cette rétrospective d’une année riche en rebondissements.

Parmi la galerie de personnes que l’on aime retrouver, on aura une pensée particulière pour Philippe et Laurence (et leur toutou), alors que le couple a récemment fait part d’une mauvaise nouvelle: «Laurence a fait une terrible chute et a failli être paralysée. Elle a été opérée d’urgence (…), opération très risquée car près de la moelle épinière (…). A présent, elle se bat comme une lionne, malgré d’horribles douleurs, pour réapprendre à marcher.» Une année qui se termine mal, mais la jeune femme, toujours aussi pétillante, garde le moral: «c’est une guerrière!» rassure Philippe.