Les élèves des écoles communales de Walcourt ont participé à des activités de sensibilisation aux handicaps (photos)

Durant plusieurs jours, les élèves (3e maternelle, 1ère et 2e primaires) des écoles communales de Walcourt ont bénéficié de différentes activités pour les sensibiliser aux handicaps.

« Sous la houlette de l’échevinat de l’enseignement et de celui des affaires sociales et en partenariat avec l’AVIQ, chaque enfant a participé à trois animations », détaille l’échevin de l’Enseignement Matthieu Liessens. C’est ainsi qu’ils ont pu se familiariser à travers des activités originales à la découverte de la différence, de la déficience visuelle et un atelier autour de la déficience auditive.