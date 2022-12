Les bornes électriques installées dans les villages font débat à Leuze: «Dubitatif quant à l’utilisation»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au fur et à mesure des années, les véhicules électriques sont face à une augmentation de production importante. De plus en plus de personnes adhèrent à cette tendance, notamment afin de réduire l’impact écologique et les coûts sur le long terme. Comme d’autres villes avant elle, la Commune de Leuze a choisi d’installer plusieurs bornes électriques au sein de l’entité. Elles seront disponibles assez rapidement dans l’ancienne cité bonnetière.

Le Collège communal ne souhaite pas léser une partie de la population, c’est pourquoi elle a décidé d’installer également des bornes dans certains villages. Une décision qui ne ravit pas le groupe Écolo. Ce dernier s’interroge sur l’utilisation de ces outils en plein cœur d’une agglomération.