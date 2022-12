À Laeken, un panneau de déviation est écrit en français et en… arabe! (photos)

Le panneau de signalisation a de quoi surprendre. Dans l’angle qui fait le coin entre la rue Léopold I et la rue Émile Delva, le traditionnel panneau de déviation sous fond orange n’est pas seulement écrit en français… mais aussi en arabe. La scène est interpellante et a déjà fait le tour des réseaux sociaux.

Il ne s’agit pas « d’un fake ». Nous avons été le constater sur place. Par contre, il s’agit d’un faux panneau. D’abord, l’inscription en arabe ne veut pas dire déviation mais « bonne chance ». Le caractère de l’écriture semble lui aussi différent, comme s’il avait été « ajouté ». De plus, la Ville de Bruxelles nous assure ne pas connaître ce panneau et émet une hypothèse. « On n’a jamais vu un tel panneau… peut-être une nouvelle action. » Le cabinet de l’échevin de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), fait ici référence à un autre panneau surprenant installé en mai 2021 dans la commune de Jette.