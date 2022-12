«Instinct Animal»: Julie de Bona à l’aventure en Tanzanie La star des séries françaises est la marraine de cette toute nouvelle émission aux faux airs de « Rendez-vous en terre inconnue » ou d’« A l’état sauvage ». Adrien Bouchet / Martange

Par Martin Rousseau

En compagnie d’une équipe de tournage, une célébrité s’envole à des milliers de kilomètres de chez elle, à la découverte d’une contrée lointaine. Cela ne vous rappelle rien ? Sur le papier, le nouveau programme de France2, « Instinct animal », ressemble curieusement à une autre émission de la chaîne, « Rendez-vous en terre inconnue ». Si le magazine de Raphaël de Casabianca (anciennement animé par Frédéric Lopez) propose une immersion au sein d’un peuple à l’autre bout du monde, « Instinct animal », lui, se centre davantage sur l’environnement et les êtres vivants au sens large. L’objectif ? Offrir à une personnalité une reconnexion totale avec la nature, tout en l’aidant à renouer avec son instinct animal. La première à tenter l’expérience est l’actrice Julie de Bona, bien connue pour ses rôles à la télévision dans « Les combattantes », « Le Bazar de la Charité », « Peur sur le lac » ou « Plan B ». Pour « Instinct animal », la comédienne de 42 ans a accepté de partir en immersion au cœur de la savane tanzanienne, au plus près de la faune sauvage.

Lire aussi Julie de Bona («Plan B») : «On ne mesure pas la difficulté d’un rôle» Accompagnée de deux experts Pour ce périple hors du commun, Julie ne voyagera pas seule, puisqu’elle sera épaulée par l’ancien directeur des programmes de France Télévisions, Diego Buñuel, qui endosse ici la casquette d’animateur. Ce grand reporter a parcouru tous les points chauds de la planète. Spécialiste de l’image, il a grandi au sein d’une importante famille de réalisateurs (son grand-père est Luis Buñuel et ses parents sont Juan Luis et Joyce Buñuel). À ses côtés, nous retrouverons Perrine Crosmary, scientifique et naturaliste, spécialisée depuis des années dans l’immersion en milieu sauvage.

Ce duo d’experts sera présent pour guider Julie de Bona dans la plaine du Serengeti, un vaste parc national qui s’étend sur 14763 km² et abrite environ quatre millions d’animaux. Grâce à l’expérience de Diego et Perrine, Julie aura l’occasion d’observer sans aucune barrière les liens qui unissent les animaux à leur environnement. Loin du confort moderne, cette aventure l’amènera à repousser ses limites et affronter ses peurs, face à des créatures parfois dangereuses et imprévisibles. La nature hostile à laquelle elle sera confrontée la conduira à relever des défis improbables et se découvrir des capacités insoupçonnées.