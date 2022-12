Une fillette de dix ans fauchée mortellement à Neerpelt: le drame laisse tout un quartier sous le choc, «c’est terrible, une vie si jeune qui est soudainement enlevée»

Ce mercredi soir a eu lieu une véritable tragédie à Neerpelt, en Flandre. Une fillette de dix ans et son père ont été heurtés de plein fouet par une voiture, alors qu’ils se trouvaient sur un passage piéton éclairé. La famille touchée par le drame est d’origine hollandaise et vivait en Belgique depuis quelques années.

Le père de famille et sa fille promenaient leur chien, vêtus tous les deux d’un gilet fluo, quand ils ont traversé le passage piéton. Mais alors qu’ils se trouvaient sur la route, le conducteur qui est arrivé ne les a pas vus. Ayant remarqué que la voiture ne les avait pas vus, le père et sa fille se sont arrêtés au milieu de la route et ont été percutés par une autre voiture, qui ne les avait pas vus non plus.