«Vortex»: le cœur perdu entre deux époques

D’après une idée originale de l’écrivain français Franck Thilliez, dont le roman « Le Syndrome E » a récemment été adapté à la télé avec Vincent Elbaz, ce feuilleton d’anticipation nous attire dans une faille temporelle de plus de vingt ans, qui s’ouvre à l’intérieur d’une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, et qui permet à deux personnes – Ludovic, capitaine de la police judiciaire à Brest, et Mélanie, la mère de sa fille, décédée dans ce qui semblait être un accident – de communiquer à nouveau.

Et d’insuffler à l’homme l’idée de changer le passé pour sauver son amour de jeunesse d’une mort certaine… au risque de perdre sa nouvelle vie, dans laquelle il est devenu père d’un petit garçon. Une histoire d’effet papillon, entraînante et efficace, déclinée en six épisodes à découvrir sur Tipik, et à (re)voir ultérieurement sur France 2.