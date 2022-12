Ce tweet au sujet de Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni n'a pas été publié par RMC Sport

Ce rappel aux relents racistes des origines des deux joueurs malheureux des Bleus lors des tirs au but à l'issue de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine le 18 décembre a été partagé plus de 400 fois depuis cette date sur Facebook ( 1 , 2 , 3 , 4 ...), la plupart par des internautes et pages africaines s'indignant à la lecture de ce texte.

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es

Cette capture d'écran a commencé à circuler le jour de la finale. A la suite de la rencontre, plusieurs joueurs noirs de l'équipe de France ont fait l'objet de messages racistes sur les réseaux sociaux ; des insultes qui ont fait réagir la Fédération française de football. "Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont fait l'objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs", a-t-elle écrit sur le compte Twitter de l'équipe de France.

Ces messages de haine ont également été condamnés par plusieurs responsables politiques dans les heures précédant l'annonce de la FFF, notamment par la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Diversité, Isabelle Rome, et par le parti socialiste français sur Twitter. Le Bayern Munich, club de Kingsley Coman, avait aussi apporté son soutien au lendemain de la finale à son attaquant: "La famille du FC Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société", avait écrit le club sur Twitter.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.



The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2022

Faux tweet

Toutefois, plusieurs indices semblent démontrer que ce tweet n'a jamais été publié par le compte Twitter officiel de RMC Sport, mais par un internaute jouant avec plusieurs noms d'utilisateurs et se revendiquant même comme "troll".

Tout d'abord, en observant la capture d'écran, on réalise que le nom du compte de l'utilisateur qui le publie est @apericube_ et non @RMCsport, nom officiel du compte de ce média certifié (en rouge ci-dessous).

Capture d'écran d'une publication Facebook, réalisée le 21 décembre 2022 Capture d'écran du compte Twitter de RMC Sport, réalisée le 21 décembre 2022

Une recherche de plusieurs mots du tweet viral sur Twitter permet de retrouver un lien vers un tweet, aujourd'hui supprimé, vers lequel un utilisateur redirige en partageant le même message ("Aurelien TCHOUAMENI Français et kingsley COMAN Français ont tous les deux raté leurs tirs aux buts"). Le compte Twitter original semble être celui de @yvainAperic_, qui présente un nom d'utilisateur similaire. En cherchant d'ailleurs une version archivée du profil @apericube_, on remarque d'ailleurs plusieurs similarités avec celui de @yvainAperic_ : même géolocalisation (Centre, Cameroun - en rouge ci-dessous) et même date d'inscription (février 2018 - en bleu ci-dessous).

Capture d'écran d'un profil Twitter archivé, réalisée le 21 décembre 2022 Capture d'écran d'un profil Twitter, réalisée le 21 décembre 2022

Lorsqu'on clique sur le lien présent au 22 décembre dans la biographie d'@yvainAperic_, on note qu'il indique que son nom d'utilisateur sur Twitter est bien @apericube_, et non @yvainAperic_ comme c'est le cas à date de publication de cet article. Le compte @apericube_ existe encore à cette même date, mais n'a plus de photo de profil et ne montre plus les différentes caractéristiques décrites ci-dessus.

Capture d'écran de l'agrégateur de liens de @yvainAperic_, réalisée le 21 décembre 2022

Plusieurs utilisateurs ont d'ailleurs relevé la supercherie sur Twitter, notamment Jordan Pouille, le correspondant du Monde pour la région française du Centre, et Otto Sydney, qui se présente comme un internaute camerounais. Le journaliste français qualifie @apericube_ de "troll", tandis qu'Otto Sydney s'attriste que ce dernier soit malheureusement "pris au sérieux" dans un groupe WhatsApp où la capture d'écran virale a été partagée. A date de publication de cet article, ce "troll" - comme il le revendique dans sa bio - a d'ailleurs changé une fois de plus de nom d'utilisateur pour @mais_ekier_Orr, avec toujours les mêmes éléments biographiques et le même lien sur son profil.

Enfin, sur une version archivée du compte officiel de RMC Sport datant du 19 décembre à 4h03, le tweet incriminé par les internautes sur Facebook n'apparaît pas lorsqu'on remonte le fil des messages jusqu'à la veille, vers 21h. Or, certaines publications Facebook relayant ce faux tweet ont elles été mises en ligne dans cet intervalle, comme celle-ci à 23h05. Contactée, RMC Sport n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Par ailleurs, si Aurélien Tchouaméni est bien français d'origine camerounaise comme le rappelle ce message et ainsi que le raconte cet article de France Info, Kingsley Coman n'est pas franco-guinéen, mais français, né de parents Guadeloupéens, comme le note le site de Guadeloupe La Première.

Racisme dans le foot

"Plein soutien à Coman, Tchouaméni, (Randal) Kolo Muani, (Hugo) Lloris. On attend toujours une réaction de la FFF, déjà restée muette au sujet des insultes racistes subies par Mbappé lors de l'Euro 2021", a de son côté écrit la numéro 2 du PS Corinne Narassiguin, au sujet des injures essuyées par Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni à l'issue de la finale.

Mbappé avait en effet dénoncé des insultes racistes après son tir au but raté contre la Suisse lors du dernier Euro, une situation qu'il avait rapportée au président de la Fédération Noël Le Graët. En 2020, ce dernier avait affirmé que "dans le football en particulier (le racisme) n'existe pas ou peu", s'attirant les foudres des associations anti-discrimination.