Le Domaine des Grottes de Han recherche des saisonniers, une formation est organisée

Pendant 15 jours, du lundi 23 janvier au vendredi 10 février, les stagiaires pourront se former aux techniques d’accueil du tourisme mais aussi perfectionner leur néerlandais.

La nouvelle saison touristique s’organise dès maintenant pour le Domaine des Grottes de Han (Rochefort). Afin de préparer les nouveaux collaborateurs du Domaine et de multiplier ses chances d’obtenir un contrat, le Centre de compétence Forem Tourisme propose une formation immersive et intensive.

Le programme de formation comprend l’analyse et la gestion de la clientèle, les techniques d’accueil et de communication, de la bureautique, des informations sur le secteur du tourisme en Wallonie et du néerlandais touristique intensif.