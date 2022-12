Bertone GB110 : 1.100 chevaux, très limitée et pas électrique !

Pourquoi GB110 ? Parce qu’en 2022, Bertone fête ses 110 ans, et ce en dévoilant une belle surprise aux passionnés de mécanique. Une hypercar 2 portes avec un moteur à combustion interne, dont l’architecture n’a pas encore été dévoilée. Le « nouveau » constructeur a néanmoins présenté quelques chiffres : 1.100 chevaux et 1.100 Nm, avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,79 secondes grâce aux quatre roues motrices. Le mystérieux moteur atteint un régime maximal de 8.400 tr/min et l’objectif annoncé pour la vitesse de pointe est de plus de 380 km/h. De quoi nous faire rêver…

Un peu écolo, quand même

Notez encore que la GB110 sera la première hypercar à pouvoir être alimentée par un carburant fabriqué à partir de déchets plastiques. Bertone s'est en effet associé à la société Select Fuel, qui a mis au point une technologie brevetée permettant de convertir les matériaux polycarbonate en carburant renouvelable. « Nous pensons que la dépollution nécessitera différentes solutions avec des combinaisons de technologies. Les déchets plastiques doivent être traités comme une ressource précieuse. Grâce à notre partenariat avec Select Fuel, nous prenons ce qui était autrefois un déchet et le reconvertissons dans sa forme originale », a déclaré Jean-Franck Ricci, PDG de Bertone. Les premières livraisons auront lieu au printemps 2024. La Bertone GB110 sera limitée à 33 exemplaires.