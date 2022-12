Il viole trois jeunes femmes après les avoir droguées à Liège: le trentenaire s’est présenté sous un faux nom

Trois jeunes femmes avaient porté plainte en 2018 contre le prévenu après avoir été empoisonnées et violées. Ces jeunes femmes avaient fait la connaissance du prévenu et avaient consommé à leur insu des substances désinhibantes. Le prévenu leur donnait des boissons dans lesquelles il ajoutait de l’ecstasy ou des médicaments. Cela avait pour conséquence de provoquer une altération significative de l’état de conscience des consommatrices et de provoquer leur désinhibition totale. C’est dans ces conditions qu’il avait imposé des relations sexuelles aux trois jeunes femmes.

Le prévenu avait aussi commis des faits d’empoisonnement sur sa propre petite-amie. Alors que celle-ci était opposée à ses sorties, il lui faisait boire des verres dans lesquels il ajoutait des somnifères.

Le prévenu avait été condamné en première instance à une peine de 4 ans avec sursis. La Cour d’appel a estimé la sanction trop légère et a porté la peine à 5 ans de prison ferme.