« My AMI Buggy » revient au printemps

Le 21 juin dernier, les 50 exemplaires de cette série limitée de l’AMI sont partis en seulement 18 minutes. Il n’en fallait pas plus à Citroën pour remettre le couvert, avec cette fois une production de 1.000 exemplaires disponibles à la fin du premier trimestre 2023. Cette nouvelle version de « My AMI Buggy » sera très proche de la première édition, mais réserve quelques surprises qui seront détaillées avant le printemps.

Inscriptions en ligne

Vendu à plus de 30.000 exemplaires dans 9 pays depuis son lancement en 2020, l’AMI est un véritable succès commercial. Pleine de caractère, à la fois tendance et robuste, cette édition « Buggy » invitera à se jouer de la jungle urbaine et vivre différemment en plein air, notamment en bord de mer. Une tendance iodée qui a déjà marqué l’histoire de la version standard. Premiers arrivés, premiers servis : les personnes intéressées par « My AMI Buggy » seront invités à se tenir prêts pour ne pas rater l’occasion au jour de l’ouverture des commandes, qui se tiendra à la fin du premier trimestre 2023. Les amateurs sont invités à s’inscrire sur https://www.citroen.fr/ami#my_ami_buggy