Mercedes EQS Manufaktur : la personnalisation porte un nom

Il y a un peu plus d’un an, Mercedes présentait sa gamme de personnalisation Manukaktur. Les premiers modèles à en bénéficier furent l’AMG GT, la Classe S en version longue, la Maybach Classe S et le Classe G. Une offre qui a rencontré un franc succès, et qui est désormais accessible avec l’EQS, première berline de luxe 100% électrique de la marque à l’étoile.

Cuir nappa

Parmi les nombreuses possibilités qu’offre le programme Manufakur, on note 9 peintures spéciales et un pack intérieur. Ce dernier est composé de sièges en cuir nappa matelassé en losanges. Un matériau que l’on retrouve sur les accoudoirs des portières, la console centrale et la partie inférieure du tableau de bord. Les tapis de sol à poils hauts, les appui-têtes sont brodés, et la console centrale est estampillée du lettrage Manufaktur en chrome brillant.