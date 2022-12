Frelons en augmentation à Bruxelles: «Les pompiers sont déjà intervenus sur 102 nids cette année»

Reconnaissable à sa taille, ses pattes noires et son corps noir entouré de deux anneaux jaune, le frelon asiatique est apparu à Bruxelles en 2018. Depuis, Bruxelles Environnement encode la présence de cet insecte invasif et la localisation de nids sur le site observations.be. L’agence régionale collabore avec le Siamu qui dispose d’une équipe spécialisée et de 40 autres agents de mieux en mieux formés et équipés pour intervenir. Ces nuisibles semblent être de plus en plus nombreux. Dernièrement, les pompiers ont été appelés à Auderghem et à Berchem-Sainte-Agathe.