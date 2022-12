10% des nouvelles habitations d’Estaimpuis réservées à des logements sociaux? Une solution pour faire diminuer les dossiers en attente

« En Wallonie, près de 40.000 personnes sont en attente d’un logement social », c’est le constat fait par Chloé Tratsaert, PS. Un constat qui n’épargne évidemment pas la commune d’Estaimpuis. « Malgré une politique active en termes de création de logements et vu les nombreux projets immobiliers de ces dernières années, de nombreuses personnes sont toujours en attente d’un logement digne et décent, particulièrement pour les citoyens aux revenus modestes et pour les plus jeunes. Il est impératif que le pouvoir politique prenne des mesures pour répondre à cette crise du logement. » C’est pourquoi, la conseillère interroge le Collège communal sur l’instauration d’une « charte de mixité sociale et urbaine » qu’elle estime être « une mesure concrète pour répondre à ce défi ». « En réservant 10 % des nouveaux projets des promoteurs immobiliers à des logements sociaux et en demandant à ceux-ci de présenter un minimum de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, notre commune s’engagerait résolument pour une politique de logements accessibles à tous. »

649 dossiers en attente Vu le nombre de demande de logement social, c’est une piste qui mérite d’être étudiée. « Une charte de mixité sociale pour les logements me paraît être une bonne base sur laquelle nous pourrions travailler. Cela répondrait également à l’un de nos objectifs repris dans le PST. En effet, malgré les nombreux projets immobiliers de ces dernières années, il est toujours aussi difficile de se loger. À titre d’exemple, la société de logement “Les Heures claires” propose 692 logements en location répartis sur 4 communes. Sur Estaimpuis, il y en a 447 à disposition et malgré ça… Il y a 649 dossiers en attente d’un logement pour la SLSP (Celles, Estaimpuis, Mont de l’Enclus et Pecq). Rien que pour notre entité, il y a 360 demandes », souligne Quentin Huart, échevin du Logement.

Cette piste semble donc être intéressante pour une commune comme celle d’Estaimpuis. C’est une mesure concrète qui permettrait de résoudre un véritable problème. « Une charte de mixité sociale a en effet pour mission d’étoffer l’offre de logements de qualité accessibles au plus grand nombre. En outre, l’un des objectifs vise que les logements nouvellement créés le seront préférentiellement dans ou à proximité des noyaux urbains ou ruraux bénéficiant de commerces de proximité, d’équipements communautaires et de services et soient desservis par les transports en commun. »