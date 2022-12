Bonne nouvelle au Sporting de Charleroi: Stefan Knezevic a repris l’entraînement avec le groupe

Après une journée de repos, les Zèbres ont repris le chemin de l'entraînement, ce jeudi matin à Marcinelle.

de videos

Plusieurs joueurs manquaient à l'appel. Jules Van Cleemput, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh et Stelios Andreou étaient en effet malades. Felice Mazzù avait cependant bon espoir de récupérer déjà certains d'entre eux dès ce vendredi. En revanche, Stefan Knezevic était bel et bien présent et a participé aux différents exercices ainsi qu'aux différentes oppositions, visiblement sans plus ressentir de gêne au genou.