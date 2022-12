Un subside de 2,8 millions d’euros donné à Verviers pour développer de la géothermie au Grand Bazar

La géothermie, c’est une énergie renouvelable locale, respectueuse de l’environnement, performante et économique. Elle convertit l’énergie de la terre en chaleur. Elle a comme avantages :

> de pouvoir fournir chauffage, refroidissement et stockage de chaleur et de froid.

Au Grand Bazar

À Verviers, c’est dans le cadre de la rénovation du Grand Bazar, qui deviendrait une cité administrative, qu’on compte développer ce projet. On pourra bénéficier de 2.856.250,50 € d’argent wallon « pour financer notre projet d’exploration de la géothermie en lien avec nos projets FEDER de développement de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique ! Grâce à ce subside, nous pouvons nous engager dans des dossiers novateurs et innovants pour diminuer nos consommations d’énergie fossile et être acteur de la transition énergétique avec un potentiel de création d’une communauté d’énergie renouvelable en centre-ville », se réjouit le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet.

Les projets retenus devront être concrétisés d’ici fin 2025. Le dépôt du permis est lui attendu pour fin d’année 2023 ou début 2024.

Le Bureau Greisch a réalisé un audit énergétique du bâtiment du Grand Bazar, pour estimer les besoins énergétiques et proposer des pistes d’amélioration énergétiques et environnementales. Dont la géothermie qui pourrait couvrir plus de 80 % des besoins en énergie du bâtiment !

« Une vision plus large pourrait même être donnée, selon des résultats d’études de pompage dans le sous-sol. Elle pourrait mener à la création d’un réseau de chaleur urbain. La densité énergétique du site ainsi que la présence potentielle d’énergie fatale - c’est-à-dire une énergie inutilisée ou inutilisable parce qu’elle est piégée dans des matériaux ou perdue dans des flux incontrôlés – à proximité sont des éléments favorables », indiquait Mathieu Leroy, ingénieur de projets chez Greisch en novembre lors d’une rencontre-conférence organisée par le Hub créatif de Verviers.