«C’est obscène, ça devrait être interdit de diffusion»: cette scène de la saison 6 de «The Crown» qui risque de choquer tout le monde

Ceux qui ont dévoré la saison 5 attendent désormais la saison 6 avec grande impatience. Il y a toutefois une scène, très attendue, qui risque de choquer. « En fait, ils ont fait monter Elizabeth Debicki dans un cercueil et faire la morte, comme Diana », révèle un membre de l’équipe de la série, à The Sun. « Les téléspectateurs verront un prêtre français administrer les derniers sacrements à Diana tandis que celle-ci vient d’être déclarée morte. »

Début novembre, Netflix dévoilait la cinquième saison de « The Crown », deux mois après le décès d’Elizabeth II. Un tout nouveau casting pour une nouvelle décennie. Dans le rôle de Diana Spencer, on retrouve Elizabeth Debicki, bluffante de ressemblance.

Cette source, qui s’exprime toujours à The Sun, explique qu’on devrait voir les sœurs de Diana se recueillir auprès de la princesse, « allongée dans un cercueil ouvert » : « Les téléspectateurs la voient allongée sur une table avec des médecins qui l’entourent frénétiquement. Ils ont engagé de vrais chirurgiens pour ces scènes. On voit aussi des infirmières autour du corps sans vie. Il y a du sang partout, sur les blouses et les gants des chirurgiens, et sur la porte. »