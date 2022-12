La province de Luxembourg est la plus convoitée par les touristes pendant les fêtes!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a actuellement 324 hébergements touristiques en province de Luxembourg. Pas de doute, il y a donc du choix : gîtes, chalets, châteaux, chambres d’hôtes, logements insolites… Il y a de tout, pour tout le monde, et pour tous les prix !

En plus de ce large choix, la province de Luxembourg attire également grâce à son patrimoine naturel et son patrimoine bâti. Pour passer le temps, on peut y faire de nombreuses grandes randonnées, visiter des abbayes, des châteaux et d’autres points culturels d’exception. Bref, notre province attire chaque année des touristes venus de Belgique et d’ailleurs. Et pour preuve, 60 % des hébergements affichent complets pour la saison des vacances.