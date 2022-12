Noël, c’est pour certains l’occasion de transformer leur maison en véritables décors de film. Ils décorent jardin, façade, intérieur… et multiplient les guirlandes lumineuses pour mettre des étoiles dans les yeux de tous ceux qui ont la chance de passer par-là.

Le sompteux Village du Père Nebel. - S.H.

Chaque année, à Beauvechain, Serge le Lutin de son surnom, transforme son jardin en véritable village du Père Noël. Cette passion pour les décorations remonte à plusieurs années : « Ça a commencé à la naissance des enfants. On avait envie de leur transmettre l’esprit et l’ambiance de Noël », explique Serge. Les premières années, il ne mettait que quelques guirlandes lumineuses. Ce n’est qu’à partir de 2012 que la magie a pris une tout autre ampleur : « Cette année-là, j’ai mis le traîneau du Père Noël avec neuf rennes. Et depuis, chaque année, je rajoute quelque chose », ajoute le lutin Serge. La majorité des décorations exposées sont des cadeaux : « J’ai la chance d’avoir des amis qui créent des pièces pour les villes et villages. Comme ils ne peuvent pas les utiliser plus de deux ans, après, je les récupère ou on me les offre et je les ajoute à mes décors », confie-t-il.