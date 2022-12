Coupure de l’éclairage public à Thuin: certaines zones resteront éclairées, voici lesquelles

Pour ce qui concerne l’extinction de l’éclairage public, les communes voisines se sont prononcées en faveur d’une extinction entre minuit et 5h du matin pendant l’hiver. Ces dernières attendaient la position de la Ville de Thuin puisque certains circuits sont liés. Le Collège communal a donc décidé de tenter l’expérience d’éteindre selon l’horaire cité précédemment.

Afin d’économiser un maximum l’énergie et pour diminuer la facture énergétique, le Collège communal avait pris plusieurs décisions à la fin de l’été : diminuer l’éclairage des bâtiments communaux, placement de compteurs pour celles et ceux qui souhaitent se brancher sur les bornes publiques, investissement dans le renouvellement de l’éclairage (lampes moins énergivores), placement de dimmers pour réduire l’intensité pendant la nuit…

Afin de veiller à la sécurité des citoyens, des exceptions sont prévues sur les routes régionales (N579, route de Sartiau, N59 à Thuin et N53 qui traverse Gozée). Les endroits très fréquentés ou les carrefours dangereux resteront éclairés. C’est le cas des zones suivantes :

À Thuin : la Grand’Rue, la rue ‘t Serstevens, la rue du Moustier et la rue de Lobbes. À Biesme-sous-Thuin : la rue de Biesme. À Biercée : la place du Kiosque et au carrefour des trois arbres. À Ragnies : rue de la Roquette et sur la place du village. À Thuillies, sur la place communale.