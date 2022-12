Disparition d’Estelle Mouzin dans les Ardennes françaises: vers un procès en novembre 2023 pour Monique Olivier

Si l’instruction est terminée pour les deux premières, la 3e est en passe de l’être. C’est ce que nous confiait, ce mardi, Éric Mouzin, le père d’Estelle. « Le dossier d’instruction va être clôturé très prochainement, sans doute en janvier. Cette clôture fige ainsi toutes les investigations qui ont été menées et entérine le décès d’Estelle. L’instruction identifie aussi les auteurs et les complices. Je pense également que les circonstances sont établies même s’il reste encore quelques petits trous d’ombre. »

Avec la mort de Michel Fourniret, son ex-épouse Monique Olivier est devenue la dernière clé des énigmes laissées par le tueur en série et le seul espoir pour trois familles de disparues de voir un jour se tenir un procès. Désormais âgée de 74 ans, Monique Olivier est mise en examen pour complicité dans trois disparitions : Marie-Angèle Domèce à 19 ans (1988), Joanna Parrish à 20 ans (1990) et Estelle Mouzin à 9 ans (2003). Les dernières auditions des mises en examen ne laissent planer aucun doute : le corps d’Estelle est dans les Ardennes.

En coulisses, on murmure que la juge Sabine Khéris, chargée du dossier, a arrêté un calendrier pour permettre la tenue d’un procès avant qu’il n’y ait plus aucun accusé à la barre sachant que Michel Fourniret, lui, est déjà décédé en mai dernier.

« Aujourd’hui, que Michel Fourniret soit reconnu coupable, on ne le peut plus car son décès met fin à l’action publique. Nous savons que c’est lui ! Cela ne change rien. Ce n’est pas la condamnation qui m’importe, c’est ce qu’il a commis, insiste le père de l’écolière de 9 ans, disparue il y a vingt ans. Ce sera un procès avec trois parties civiles : cela nécessite une organisation encore plus lourde. C’est pour cela que le parquet a pratiquement arrêté le calendrier. On parle de novembre 2023. »