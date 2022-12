Un premier planétarium wallon sur le site de l’Euro Space Center à Libin

Ce dôme avec gradins permettra la diffusion de films de qualité sur l’espace et de simulations astronomiques commentées par des experts. «Avec plus de 100.000 visiteurs par an, l’Euro Space Center est un atout majeur du tourisme wallon. Doté des toutes dernières technologies, ce planétarium permettra de renforcer l’attractivité internationale du site et participera au rayonnement touristique de l’ensemble de la Région», a commenté la ministre De Bue.

Le planétarium permettra également d’augmenter l’offre du tourisme d’affaires en Wallonie puisque l’infrastructure sera disponible à la location pour l’organisation d’évènements et sera située à proximité d’un parc d’activités économiques.