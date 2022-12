Province de Luxembourg : « À Télé-Accueil, c’est Noël tous les jours ! »

En effet, à l’aube de cette période festive, nombreux sont celles et ceux qui ressentent le besoin de trouver quelqu’un à qui parler dans le but de partager des vécus de différentes natures comme des angoisses, de l'irritabilité, de la nostalgie ou encore des ressentis dépressifs. Pour cela, les écoutants de Télé-Accueil restent disponibles, via le numéro 107, 24h/24 et 7j/7 pour toute personne qui ressent le besoin de parler.

Télé-Accueil est un projet d’écoute des difficultés vécues par la population qui prend naissance à la fin des années 50 en Belgique. Chacun des 6 centres belges francophones offre un service d’écoute permettant à toute personne qui le souhaite de trouver quelqu’un à qui parler dans la confidentialité, l’anonymat et le respect, quelles que soient les préoccupations qui la traversent.